《欧美金融市场假期一览表》--11月3日-12月31日

欧洲个股：德意志股票交易岗位料裁减五分之一--消息
路透法兰克福2月3日 - 两名知情人士周五称，德意志银行(Deutsche Bank) 准备裁掉约五分之一股票交易岗位，作为全球削减成本计划的一部分。
欧洲和美国金融市场假期如下:
11月11日(周五)--美国(股市正常交易,债市休市)
11月24日(周四)--美国
12月26日(周一)--美国、加拿大、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 李春喜
路透法兰克福2月3日 - 两名知情人士周五称，德意志银行(Deutsche Bank) 准备裁掉约五分之一股票交易岗位，作为全球削减成本计划的一部分。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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