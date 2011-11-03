更正:〔芝加哥期市〕美国"玉米"期货持平,因收成面临不确定性

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米合约Cc1周四早盘微跌0.04%至每蒲式耳6.44-3/4美元,周三下挫1.4%,因预计美国玉米产量会高于预期.

12月小麦合约Wc1持平,报每蒲式耳6.23-1/2美元,交易商静待美国农业部公布最新一周出口数据,该报告料再度显示出口销售疲软.

交投最活跃的1月大豆合约Sc2仅微升0.06%至每蒲式耳12.03-1/2美元,位于接近三周低点,周三亦近持平.

分析机构Informa Economics预计2011年美国玉米单产每英亩149.5蒲式耳,持平10月预估,高于美国农业部10月预估的每英亩148.1蒲式耳.

Informa预测美国玉米产量125.49亿蒲式耳,高于该机构10月预估的125.19亿,也高于美国农业部目前所预计的124.33亿蒲式耳.

美国农业部将于11月9日周三公布11月农作物产量报告.

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 623.50 0.00 +0.00% -1.03% 629.49 44

CBOT玉米 644.75 -0.25 -0.04% -1.45% 633.78 48

CBOT大豆 1203.50 +0.75 +0.06% +0.08% 1224.24 34

CBOT稻米 $16.35 $0.00 -0.03% -2.53% $16.59 33

美国原油 $92.50 -$0.01 -0.01% +0.34% $86.72 62

汇率

欧元/美元 $1.371 -$0.004 -0.28% +0.08%

美元/澳元 1.029 -0.006 -0.53% -0.39%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)