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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 08:20 BJT

〔英国经济〕即便欧债危机得到解决,仍有近50%机率重陷衰退--NIESR

路透伦敦11月3日电---英国国家经济社会研究院(NIESR)周四称,即便欧元区决策者能成功找到欧债危机解决方案,英国经济也有将近50%的机率重陷衰退.

该智库预测,若欧元区决策者只是对危机"敷衍塞责",则英国经济衰退机率就升至70%.

其预测,今明两年英国国内生产总值(GDP)增长率将只有0.9%和0.8%,风险偏向下行.该机构8月预估今明两年增长率分别为1.3%和2.0%.

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