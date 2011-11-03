〔英国经济〕即便欧债危机得到解决,仍有近50%机率重陷衰退--NIESR

路透伦敦11月3日电---英国国家经济社会研究院(NIESR)周四称,即便欧元区决策者能成功找到欧债危机解决方案,英国经济也有将近50%的机率重陷衰退.

该智库预测,若欧元区决策者只是对危机"敷衍塞责",则英国经济衰退机率就升至70%.