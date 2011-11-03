《中国报摘》--其他报纸重要消息11月3日(I)

**上海证券报**

--西部矿业(601168.SS)控股子公司西藏玉龙铜业与华能澜沧江上游水电公司合资开发果多水电站,该水电站静态总投资达25亿元人民币.项目公司初始注册资本为2亿元,西藏玉龙铜业占34%股权.

--央企中国节能环保集团正加快谋求新能源子公司中节能风力发电公司在A股上市,近期中节能风电正进行上市前夕的环保公示.

**人民日报**

--截至10月20日,三亚免税店累计接待进店客流超过188万人次,日均接待进店顾客超过1万人次,日均交易3,168笔.单价5,000元以下商品占免税商品销售总额93.14%.

--第九届中国国际农产品交易会1日落幕.本届农交会贸易成交金额602亿元,比上届增加40多亿元.

**第一财经日报**

--上海证大(0755.HK)拟将上海证大外滩国际金融服务中心置业公司100%股权转让给上海海之门房地产公司,作价不超过95.7亿元.海之门股东包括上海证大、浙江复星、绿城和磐石,其中复星占50%权益.

--富士康集团(2038.HK)计划投资1亿美元建设的东莞黄江镇平板显示项目未能如期投产,目前近10万平米的厂房只是作为仓库在使用.

--中国民航局副局长王昌顺调任中航集团总经理.另从知情人士处获悉,东方航空(600115.SS)(0670.HK)总经理马须伦接任东航集团党组书纪,副总经理;原集团党组书记李军另有任用.

--中国建材重组四川第二大水泥企业--四川利森水泥集团公司,後者年产水泥1,010万吨.

**21世纪经济报道**

--知情人士透露,中国生物技术集团改制更名为中生股份後,将作为国药集团旗下做大生物制药的旗舰平台,赴港上市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/沈燕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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