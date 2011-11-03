《中国重要政经日程》--2011年11月3日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================
11/3(四)
*--国务院新闻办举行发布会,中国载人航天工程新闻发言人武平介绍天宫一号/神舟八号交会对接试验有关情况并答记者问
--2011中国股权投资年会在苏州举行,至4日.
--第七届北京国际金融博览会,至6日.
--2011中国零售领袖峰会在长沙举行,至5日.
--上海决策者主办的2011年生物医药研发外包合作论坛,至4日.
=============================近日重要政经日程==========================
11/8(二)
--第三届中国对外投资合作洽谈会在北京举行,至9日.
--国际金融论坛2011年全球年会在北京举行,至10日.
11/11(五)
--2011中国能源企业高层论坛在北京举行,至12日.
11/12(六)
--第五届亚洲制造业论坛年会在北京举行,至13日.
11/18(五)
--2011经济学人中国峰会在北京举行.
11/19(六)
--2011(第二届)中国企业气候公益论坛、地球・唯一村庄大型环保公益活动晚会在北京举行,至20日.
12/8(四)
--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.
12/9(五)
--2011中国企业领袖年会在北京举行,至11日.
12/10(六)
--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.
12/15(四)
--亚洲财富论坛第四届中国年会在北京举行,至17日.
4/13/2012(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 宿泱韫