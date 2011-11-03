企业结盟：丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经

路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车 与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。 日经报导称，两家公司可能最快在周一宣布协议。 日经称，合作还将涵盖开发和采购等领域，包括信息技术应用，以及国内外零部件资源共享。 铃木和丰田旗下大发汽车将继续以各自品牌出售汽车，以避免反垄断法相关风险。日经称两公司将合作设法避开触犯反垄断风险。 由于不在正常工作时间，丰田和铃木未立即对报导进行回应。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)