《中国债券市场每日交易备忘》--11月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行10亿元人民币三个月期央行票据上午招标,预计中标收益率续持平于3.1618%
国家开发银行至多200亿元五年期固息金融债上午10:00-11:00招标,利率预测均值为4.11%
上港集团(600018.SS)14亿元九个月期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),招行及交行主承
新中基(000972.SZ)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
福建投资开发集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建设银行及兴业银行主承
招金矿业(1818.HK)7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行及招商银行主承
浙江铁路投资集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承
阜新矿业集团9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),民生银行及兴业银行主承
山西焦煤集团47亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),浦发银行及工商银行主承
冀中能源峰峰集团9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行主承
福建晋江2.2亿元两年期中小企业集合票据簿记建档(债项评级AA),兴业银行主承
佛山3.59亿元三年期中小企业集优票据(中债增进全额担保)簿记建档(债项评级AAA),国开行主承
潍坊1.8亿元三年期中小企业集优票据(中债增进全额担保)簿记建档(债项评级AAA),国开行主承
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二、新债上市:
TCL集团(000100.SZ)10亿元三年期中票1182298,票面利率7.01%
TCL集团10亿元五年期中票1182299,票面利率7.12%
太钢不 (000825.SZ)10亿元三年期中票1182300,票面利率5.51%
永辉超市(601933.SS)8亿元一年期短融041153005,票面利率6.97%
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三、缴款:
进出口银行150亿元五年期固息金融债110318,票面利率4.10%
厦门建发集团16亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180150,票面利率7.30%
中兴新通讯设备公司10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180151,票面利率6.50%
新疆投资发展集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180153,票面利率6.47%
无锡产业集团9亿元三年期中票1182301,票面利率7.01%
南天信息(000948.SZ)2亿元一年期短融041160009,票面利率8.30%
山西国新能源5亿元一年期短融
重汽集团13亿元一年期短融
江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融
阳谷祥光铜业5亿元一年期短融
晋城无烟煤矿业集团13亿元五年期中票
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四、还本付息:
央行510亿元一年期央票1001095到期兑付,参考收益率2.2913%
上海路桥发展公司8亿元一年期短融1081369到期兑付,票面利率3.49%
中粮集团50亿元三年期中票0982143付息,票面利率3.98%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国人民银行国际司司长张涛称中国将保持谨慎的货币政策.[ID:nCN8498956]
--最新数据显示,中国铁道部虽在第一季录得数年鲜见的亏损,但前三季税後利润已超去年
全年,达1.37亿元;不过,负债率则进一步攀升至近60%.[ID:nCN1192666]
中国海关11月10日公布10月进出口贸易数据
国家统计局11月9日公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年9月6.5%)
10月居民消费价格指数(CPI) (2011年9月6.1%)
1-10月固定资产投资 (2011年1-9月24.9%)
10月社会消费品零售总额 (2011年9月17.7%)
10月工业增加值 (2011年9月13.8%)
11月18日发布10月房地产价格统计信息
11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
============================================================================(完)
--整理 冉莹; 审校 曹巍浩/曾菱