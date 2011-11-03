〔英国金融〕智库NIESR:银行业需进行比ICB的要求更为深远的改革

路透伦敦11月3日电---智库英国国家经济社会研究院(NIESR)周四表示,与英国政府任命的银行业独立委员会(ICB)已制定出的改革方案相比,英国银行业需进行更深远的改革.

NIESR补充道,有充分的理由把零售与批发银行业务完全分离,尽管英国一直反对这麽做.

NIESR的主管Angus Armstrong博士在研究报告中称,"需要对银行业和融资市场的治理进行更深层次且更根本的改革."

他还补充说,"有充分的理由把零售与批发银行业务完全分离.只有通过完全分离,而非ICB所提议的仅仅圈护(ring-fencing),才能更有机会解决银行业在公司治理上的严重问题."

9月ICB公布了一份关于英国银行业改革的最终报告,该份报告重点涉及"四大银行"方面的内容,即巴克莱(Barclays)(BARC.L)、汇丰(HSBA.L)、部分国有化的Lloyds(LLOY.L)、以及苏格兰皇家银行(RBS.L).

ICB认为,一家银行控股集团应设立不同的子公司,分别从事零售和投资业务,并且设立圈护机制,来限制一家银行可以腾挪零售分支资金支持其投资银行业务的额度.

ICB亦呼吁英国银行业者储备以10亿英镑计的资金作为额外资本,但新规的执行期限要到2019年.(完)