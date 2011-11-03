《全球重要经济事件一览表》--11月3日-11月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月3日(四)

戛纳--20国集团峰会(至11月4日).

法兰克福--欧洲央行管委会会议,1245GMT公布利率决议.1330召开新闻发布会.

日内瓦--瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)在货币市场活动上讲话.

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan在欧洲及国际事务研究所讲话(1245).

维也纳--奥地利预算委员会会议(0900).

伦敦--英国央行总裁金恩、英国央行负责金融稳定的副总裁塔克及指定候任的审慎监理局(Prudential Regulation Authority)副主管Andrew Bailey就金融服务法案向联合委员会发表证词(0945).

伦敦--英国央行副总裁宾恩在英国抵押贷款协会会议上发表重要讲话(1015).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行与Emory大学联合举办主题为"我们应该对宏观经济政策持何种期望"的会议,亚特兰大联储总裁洛克哈特致欢迎辞(1230).

芝加哥--财政部CDFI基金主管Donna Gambrell在National Community Investment Fund举办的2011年度发展银行业会议上讲话(1330).

11月4日(五)

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0030).

维也纳--奥地利财长费克特Maria Fekter在一场有关欧盟金融和经济政策的活动上讲话(0800).

雅典--希腊政府在国会面临信任投票.

法兰克福--欧洲央行执委会成员史塔克在2011信贷政策日活动上讲话(1000).

加州圣克拉拉--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)出席矽谷领导力年度公共政策会议的"美国和加州:就业、经济和全球竞争力"小组讨论(2005).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛就"金融监管国际日程"在美国律师协会银行法委员会秋季会议上讲话(1700).财政部负责金融市场的助理部长Mary Miller就"金融监管改革"发表讲话(1330).

11月7日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

纽约--美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)举行年会,商讨全球金融改革带来的行业冲击.美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒(Gary Gensler)和美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛发表讲话.

芬兰坦佩雷--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble),芬兰总理卡泰宁和芬兰财长Jutta Urpilainen,在欧盟危机和未来的研讨会上发表讲话(0900).

瑞士卢塞恩--瑞士央行副总裁乔丹和欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲国际论坛上发表演讲(首日).

11月8日(二)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年高级财政官员会议(SFOM).

布鲁塞尔--欧盟经济暨金融事务(ECOFIN)委员会会议.

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan Qvigstad在挪威科学与文学院(Norwegian Academy of Science and Letters)讲话.

柏林--瑞士央行总裁希尔德布兰德和瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在欧洲货币和金融论坛上讲话(1320).

伦敦--加拿大央行总裁卡尼在加拿大-英国商会上讲话(1420).

瑞士卢塞恩--瑞士央行副总裁乔丹在欧洲国际论坛上发表演讲,主题是"政府债务和货币政策的独立性"(0840).

瑞士卢塞恩--欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲国际论坛上发表演讲(最後一日).

苏福尔斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在南达科他州商会经济前景研讨会上讲话(1800).

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策在全球合作中心(Global Interdependence Center)讲话(1830).

11月9日(三)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年财政官员会议.

日本那霸--日本央行审议委员中村清次对商界领袖发表讲话.

法兰克福--欧洲央行执委会成员史塔克在大西洋两岸商界会议上发表讲话(1900).

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至11月10日)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)发表月度石油市场报告.

华盛顿--美联储主席贝南克在一场企业会议上致开幕辞.

悉尼--澳洲央行助理总裁洛威(Philip Lowe)在2011年澳洲农业机构农业圆桌会议上讲话(2230).

11月10日(四)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年财政官员会议.随後美国财政部长盖特纳召开新闻发布会.

伦敦--英国央行货币政策委员会公布利率决议.

惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告.

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)讲话(1400).

法兰克福--欧洲央行公布月报(0900).

里斯本--葡萄牙国会全体会议就2012年预算展开辩论(至11月11日).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)召开第12届Jacques Polak年度研究会议,主题为货币和宏观审慎政策(至11月11日).

华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在经济复苏期间的小企业及企业家会议上就小型企业借贷讲话(1400).

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在第14届国际银行业大会上致开幕词(1540),欧洲央行执委普雷特发表主旨演讲(1800).大会由芝加哥联邦储备银行举办,主题为"央行在金融稳定中扮演的角色:如何变化?"

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)