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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 08:57 BJT

〔全球金市〕金价在亚洲市场持稳,欧债忧虑仍是焦点

路透新加坡11月3日电---金价周四在亚洲市场持稳,受对欧元区债务危机的忧虑支撑.稍晚市场将迎来欧洲央行利率决议和重要的20国集团(G20)峰会.

0034GMT时,现货金XAU=小跌0.1%,报每盎司1,735.19美元.之前金价连涨两天.

美国期金GCcv1上涨0.4%至每盎司1,737.20美元.

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