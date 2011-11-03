《全球主要国家债券发行预告》--11月3日-11月10日

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月3日(四)
马德里--西班牙标售票息为4.25%的指标五年期公债,2016年10月31日到期,并发行票息为4.25%、到期日2014年1月31日的公债.
巴黎--法国标售规模60亿至70亿欧元的长期公债(OAT).包括:票息3.75%、2017年4月25日到期的六年期OAT;票息3.25%、2021年10月25日到期的10年期OAT;票息3.50%、2026年4月25日到期的15年期OAT.
伦敦--英国标售20亿英镑票息为4.25%,2032年到期的公债.
11月4日(五)
主要国家暂无发债计画.
11月7日(一)
罗马--意大利财政部公布将在11月10日标售的短期公债(BOT)的规模细节.
罗马--意大利财政部公布将在11月14日标售的BTP固息债券细节.
11月8日(二)
伦敦--英国标售票息0.625%,2040年到期的通膨保值公债.
华盛顿--美国财政部标售三年期公债(1800).
11月9日(三)
罗马--意大利财政部公布将在11月14日标售的BTP固息债券规模细节.
渥太华--加拿大标售两年期名义债券.
华盛顿--美国财政部标售10年期公债(1800).
11月10日(四)
华盛顿--美国财政部标售30年期公债(1800).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽