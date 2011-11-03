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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 09:10 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月3日-11月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月3日(四)

马德里--西班牙标售票息为4.25%的指标五年期公债,2016年10月31日到期,并发行票息为4.25%、到期日2014年1月31日的公债.

巴黎--法国标售规模60亿至70亿欧元的长期公债(OAT).包括:票息3.75%、2017年4月25日到期的六年期OAT;票息3.25%、2021年10月25日到期的10年期OAT;票息3.50%、2026年4月25日到期的15年期OAT.

伦敦--英国标售20亿英镑票息为4.25%,2032年到期的公债.

11月4日(五)

主要国家暂无发债计画.

11月7日(一)

罗马--意大利财政部公布将在11月10日标售的短期公债(BOT)的规模细节.

罗马--意大利财政部公布将在11月14日标售的BTP固息债券细节.

11月8日(二)

伦敦--英国标售票息0.625%,2040年到期的通膨保值公债.

华盛顿--美国财政部标售三年期公债(1800).

11月9日(三)

罗马--意大利财政部公布将在11月14日标售的BTP固息债券规模细节.

渥太华--加拿大标售两年期名义债券.

华盛顿--美国财政部标售10年期公债(1800).

11月10日(四)

华盛顿--美国财政部标售30年期公债(1800).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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