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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 09:08 BJT

〔中国股市〕周三融资买入较前日增约25%,中信证券交易活跃

路透北京11月3日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周三融资买入额为

218,879万元人民币,较上交易日增25.2%.标的证券中信证券(600030.SS)融资买入额为

8,377万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,009,472 118,605 32,403

深圳证券交易所 1,367,311 100,274 18,970 (完)

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--发稿 宿泱韫; 审校

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