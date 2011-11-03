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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 09:11 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元下滑而公债期货走坚,希腊疑虑令风险偏好降温

路透首尔11月3日电---韩国韩元/美元KRW=周四早盘延续跌势,投资者继续抛售风险资产并买入美元,因为其愈发担心希腊公投可能破坏欧盟救助该国的努力.

0040GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,131.2韩元,较周三收盘水准1,121.8下跌0.8%.

三年期公债12月期货合约KTBc1上升0.06点至104.16,因投资者涌入公债避险.

0040GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,131.2 1,121.8

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4797/984 14.3513/699

韩国公债期货KTBc1* 104.16 104.10

韩国综合股价指数.KS11 1,889.09 1,898.01

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 徐文焰;审校 杜明霞

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