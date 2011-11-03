〔韩国汇市〕韩元/美元下滑而公债期货走坚,希腊疑虑令风险偏好降温

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透首尔11月3日电---韩国韩元/美元KRW=周四早盘延续跌势,投资者继续抛售风险资产并买入美元,因为其愈发担心希腊公投可能破坏欧盟救助该国的努力.
0040GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,131.2韩元,较周三收盘水准1,121.8下跌0.8%.
三年期公债12月期货合约KTBc1上升0.06点至104.16,因投资者涌入公债避险.
0040GMT 上日收市价
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美元/韩元KRW= 1,131.2 1,121.8
日圆/韩元JPYKRW=R 14.4797/984 14.3513/699
韩国公债期货KTBc1* 104.16 104.10
韩国综合股价指数.KS11 1,889.09 1,898.01
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 徐文焰;审校 杜明霞
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路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽