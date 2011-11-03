〔星股业绩〕华侨银行第三季净利下滑10%逊于预估,因交易业务亏损

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透新加坡11月3日电---新加坡第二大银行--华侨银行(OCBC.SI)公布,第三季获利下滑10%且逊于预估,因交易业务亏损以及保险分支利润下降.
华侨银行7-9月当季净利从上年同期的5.7亿坡元降至5.13亿坡元(约合4.03亿美元),接受路透访查的四名分析师平均预估净利为5.38亿坡元.
华侨银行持股87%的保险分支Great Eastern(GELA.SI)对利润的贡献较上年同期减少51%,而市况动荡令交易业绩亏损6,800万坡元.
华侨银行净利息收入上升约16%至8.74亿坡元,因同期贷款增长27%.
华侨银行称其手续费和佣金收入增加20%,部分是受到财富管理业务的推动.华侨银行去年收购了荷兰国际集团(ING)ING.AS的亚洲私人银行业务.
华侨银行股价今年迄今下跌16%,同期新加坡海峡时报指数.FTSTI下跌约11%.(完)
--编译 杜明霞;审校 吴云凌
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽