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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 09:47 BJT

〔星股业绩〕华侨银行第三季净利下滑10%逊于预估,因交易业务亏损

路透新加坡11月3日电---新加坡第二大银行--华侨银行(OCBC.SI)公布,第三季获利下滑10%且逊于预估,因交易业务亏损以及保险分支利润下降.

华侨银行7-9月当季净利从上年同期的5.7亿坡元降至5.13亿坡元(约合4.03亿美元),接受路透访查的四名分析师平均预估净利为5.38亿坡元.

华侨银行持股87%的保险分支Great Eastern(GELA.SI)对利润的贡献较上年同期减少51%,而市况动荡令交易业绩亏损6,800万坡元.

华侨银行净利息收入上升约16%至8.74亿坡元,因同期贷款增长27%.

华侨银行称其手续费和佣金收入增加20%,部分是受到财富管理业务的推动.华侨银行去年收购了荷兰国际集团(ING)ING.AS的亚洲私人银行业务.

华侨银行股价今年迄今下跌16%,同期新加坡海峡时报指数.FTSTI下跌约11%.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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