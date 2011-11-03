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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 09:17 BJT

〔台湾股市〕开平後走低,欧元区忧虑挥之不去

路透台北11月3日电---台湾股市周四以平盘开出後转而走跌,因投资者仍担心欧洲债务危机可能导致金融动荡.

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