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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 09:32 BJT

《外汇动态》美元/坡元升越50%费波纳奇回档位,或进一步升向1.2889

0113GMT---交易员称,美元/坡元SGD=D3升越10月跌势的50%费波纳奇回档位1.2793,因短线投资账户和银行间投机者买入.美元/坡元上涨0.7%至1.2838.

鉴于目前的避险氛围,美元/坡元料存在进一步上扬空间,可能升向61.8%回档位1.2889.

法国和德国领导人周三向希腊表示,在其就是否希望继续留在欧元区作出决定前,将不会获得下一笔欧盟援助资金.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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