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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 09:35 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货跌向92美元,受累于欧债忧虑

路透吉隆坡11月3日电--美国原油期货周四亚洲市场跌向每桶92美元,逆转昨日涨势,因市场担心欧债危机将拖累美国和中国的经济成长.

0110GMT,NYMEX原油期货CLc1跌0.38美元,报每桶92.13美元.昨日收盘为上涨0.32美元,报92.51美元.

12月布兰特原油期货LCOc1跌0.13美元至每桶109.21美元.

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