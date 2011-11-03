苹果将发布软件更新 增强手机电池续航力

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山11月2日电---苹果(AAPL.O)周三表示，针对一些用户抱怨iPhone 4S电池续航力欠佳，该公司将发布iOS 5操作系统软件更新。
苹果发言人称：“少数用户称，iOS 5设备电池续航力低于预期。我们已发现一些影响电池续航力的问题，几周内将发布软件更新予以修正。”
苹果未透露更多细节，但在各大网上论坛，不少用户对iPhone 4S电池续航力颇有怨言。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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