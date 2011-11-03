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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 09:39 BJT

〔标题新闻〕澳洲服务业活动10月小幅萎缩,AiG/CBA服务业整体表现指数(PSI)降至48.8

注:澳洲工业集团(AiG),澳洲联邦银行(CBA).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E7M260K]

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