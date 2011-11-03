〔美国个股〕新闻集团强调季度获利强劲,希望投资者视线移开丑闻

路透11月2日电---新闻集团(NWSA.O)周三尝试将公众视听从旗下英国报纸的电话窃听丑闻,转移到表现强劲的季度业绩上.

常因即兴演讲制造话题的新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)再次缺席与华尔街分析师和记者的电话会议.据一名助理称,现年80岁的梅铎目前只参加年终电话会议.

公司首席运营官Chase Carey称,希望投资者关注新闻集团"广泛而深入"的经营实力,以及在"英国事件"下依然取得进步的事实.

但在上月非梅铎控股的News Corp B近三分之二股东投票反对将梅铎之子James和Lachlan重新选入董事会之後,梅铎控股的新闻集团及其董事会前途面临重大问题.

"我们严肃考虑了并且正在讨论这些投票."Carney补充道.

由于负责监理该英国报纸部门及在电话窃听丑闻中的角色,梅铎小儿子James Murdoch承受着格外大的压力.他将于11月10日再次接受英国议会委员会的当面质询.

当被问及公司是否计划调动James Murdoch的职位时,Carney表示了对James的支持.James直到最近一直被视作梅铎执行长一职的继承人.

Carney称:"我们对James很有信心.他的工作很出色,我们不打算做出任何变动."

尽管有关家族冲突的报导铺天盖地,但梅铎曾公开表示支持James.

新闻集团的电缆网络和Fox电视业务受到极大提振,因电缆及卫星代理商交付的运输费增多.

该公司会计年度第一季获利为7.38亿美元,合每股盈馀(EPS)为0.28美元,低于去年的7.75亿美元和0.30美元.

该季净利并未扣除英国报纸部门重组相关成本、竞购BSkyBBSY.L控股权(未果)的已支付费用,及其它Sky DeutschlandSKYDn.DE相关成本.

其中,关闭英国报纸世界新闻的成本为9,100万美元,主要是支付员工遣散费,与电缆业务获利相比数额相对较小.但管理层拒绝明示为准备今後的官司而计提多少费用.

扣除这些项目的EPS为0.32美元.汤森路透I/B/E/S调查访问的分析师原预计为0.29美元.

第一财季营收增长7%至79.6亿美元.

"这些数字非常强劲,除出版业外所有部门的营收和营业利润都超过我们的预期."Collins Stewart分析师Thomas Eagan表示.(完)