《热点透视》欧洲央行本周若按兵不动,恐错失解救危机的良机

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 梁睿雪

路透伦敦11月2日电---如果这只是欧元区债务危机时期中寻常的一周,欧洲央行在首次由德拉吉(Mario Draghi)主持的会议上或许还有理由选择延续以往政策.但事实是,希腊已让人对给欧元区的未来画上问号,同时一系列令人心忧的数据表明经济可能难逃衰退,德国也不例外.欧洲央行应下调利率,并发出信号,即只要央行认为合宜,将会继续购买主权债券.不过该行最後可能不会采取上述行动,平白浪费本次会议这个良机.

本周公布的数据显示,欧元区经济衰退程度可能较预想更甚.德国失业率自2010年初以来首次上涨.诚然,3%的通胀率已明显高于欧洲央行"不高于2%"的目标水准.但未来几个月通胀压力应会减轻.欧洲央行1.5%的指标利率处于相对较高的水平,伤及实力较弱的欧元区成员国,例如西班牙和葡萄牙,而这些国家通常是采行浮动的抵押贷款利率.与此同时,该利率水平也令欧元持续过于强势,不利于出口商.在今年两次上调利率後,欧洲央行可能不想前後矛盾.但若现实考量胜过行事原则,欧洲央行将采行降息决议.

然後就是为限制债务危机效应波及西班牙和意大利,欧洲央行8月时勉为其难地推出的购债计划.官方说辞是,购债计划只是一时之计,因欧元区救援基金很快就会接手这份工作.不过,单单就最新的欧元区救援方案可能胎死腹中这一可能性来说,就给了欧洲央行一次机会承认其将永久地介入主权债务市场,在此同时坚称仅购入特定国家公债以扶助这些国家进行重大改革.德国对该计划的反对声不会减弱,德拉吉则希望在首次作为总裁公开露面之时,委员会能够做出全体一致的决议.但如果倒了需要作出艰难选择的时候,一致性决议就不是必要的了.(完)