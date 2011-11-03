《热点透视》韩国央行或需调整货币政策方针,安抚年轻一代

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 王兴亚

路透香港11月2日电---随着全球经济降温,韩国出口正在放缓.通常而言,这可能暗示央行或将降息以支持三星和现代等大企业.这些大企业的出口对于韩国国内生产总值(GDP)依然至关重要,但旗下工厂已不再像过去那样能提供大量工作岗位,至少不是韩国年轻人所希望的工作岗位.货币政策或许很快面临新的挑战.

韩国出口导向型经济模式即将行驶到轨道终点.当国家贫穷之时,低汇率和低工资支持出口,而出口又为国内发展提供融资.但是,正如日本20年前学到的教训,这种模式最终将导致经济走向死胡同.

问题之一就是工作机会减少.自动化和外包使得制造业不再提供那麽多新的工作岗位.韩国许多年轻人不想接父母的班,继续在流水线上作业.虽然官方失业率低于3.5%,但20多岁的年轻人中,没有工作的占到五分之一.为消化这些失业人口,韩国需要大力促进服务业的发展.而本币走软对此毫无帮助.

不过,币值低估确是会导致长期通胀.尽管韩国央行过去十年里一直勉力将通胀率维持接近3%的目标,但两年来实际利率一直是负值,通胀率已攀升至4%上方.这使得韩元走软,扶持了出口商.同时,背负大量家庭债务的50多岁的中年选民也从中获得好处.目前韩国的家庭债务相当于平均可支配收入的150%.

然而,这给年轻一代人带来的痛苦多于好处.他们正发泄着愤怒和不满.在上个月首尔市长竞选中,40岁以下的选民对两个主流党派都不买账,反而投票支持一位没有太多经验的无党派人士.

韩国国会选举将于明年4月进行,然後12月进行总统大选.韩国央行或许希望通胀率在竞选开始前降至政策利率3.25%以下,但央行不会不遭遇政治压力.对于政客而言,利率上升,出口走软以及成长放缓也许是政治生存必须支付的代价.(完)