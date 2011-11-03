《热点透视》印度在人民币汇率问题上加大对中国的施压

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeff Glekin; 编译 郑茵

路透孟买11月2日电---中国和印度很少公开争执--但这种情况也许很快就要改变.苦于贸易逆差的不断扩大,印度贸易谈判官员正在针对部分商品的关税问题展开谈判,对中国加大施压,最先讨论的是电力设备.以牙还牙地徵收报复性关税,对任何人都没有好处,但如果印度能够在人民币汇率低估问题上采取更为强硬的姿态,可以增加在这场谈判中的筹码.

自1962年两国战事之後,中国和印度的关系已经取得了很大改善.虽然边界问题仍存在争议,但两国的经济联系正在蓬勃发展.2008年,中国超越美国,成为印度最大的贸易夥伴.印度前外交部长Shashi Tharoor上周表示,两国不断发展的贸易关系降低了爆发进一步军事冲突的可能性.

不过,对中国的贸易逆差让印度越来越感到不安.过去10年中,印度对华贸易逆差从10亿美元增长到逾200亿美元.而根据印度央行的一份文件,人民币兑印度卢比贬值16.7%.央行认为,人民币汇率低估,"一直且明显地"让中国取得对贸易夥伴的竞争优势.

印度当局正在讨论的贸易关税问题并非解决良策.先前印度在国内供应短缺时为促进进口而采取了减税政策,现在对中国电力设备徵收进口关税,只是差不多抵销掉减税效应.如果扬言提高多数进口商品关税,及完全禁止某些商品的进口,杀伤力会更大,但有可能招致于印度经济无益的报复行动.

勇于表明看法,这也许是印度最好的选择.德里当局的不满怨言,意味着印度可能加入美国行列,就汇率问题向中国施压.这将新开辟出一条重要战线.中国一直得以把美国要求人民币升值的呼声,贬低为一个消费与借贷过度国家的酸葡萄心理.但如果发展中国家也发出了明确讯息,那就很难被忽视了.(完)