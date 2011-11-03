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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 10:05 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元大幅回落,受欧债危机影响

路透惠灵顿/悉尼11月3日电---澳元与新西兰元周四大幅回落,之前德法领导人告诉希腊,在该国决定是否继续留在欧元区之前不会得到一分钱的纾困资金.

澳元兑美元AUD=D4下跌逾0.01美元至1.0215,纽约尾盘报1.0336,之前曾跌至两周低点1.0208.

本周澳元下跌4.5%,跌破位于1.0230美元水准的重要支撑位,该水准为0.9389-1.0752美元这波涨势的38.2%回档位.澳元料测试1.0200美元,第一道阻力位在1.0359.

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