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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 10:09 BJT

〔金属期市〕欧债忧虑与美元走强打击期铜下跌,美联储言论提供支撑

路透上海11月3日电---伦敦期铜周四下跌,自8,000美元处的阻力位回落,因欧债疑虑和美元走强打击价格.

不过美国联邦储备理事会(美联储,FED)表示,正在考虑购买更多抵押债以刺激疲弱的经济复苏,该言论料给期铜价格提供支撑.

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