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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 11:34 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月3日(II)

**经济参考报**

--科技部正在和财政部加紧协商,有望扩大科技型中小企业创业投资引导基金规模,扩容後拉动效应将应远超百亿.此外,以拨款资助、贷款贴息和资本投入为主要方式的科技型中小企业技术创新基金,有望在"十二五"翻番.

**国际商报**

--商务部拟出台多项屠宰行业标准,该部市场秩序司副巡视员李振中透露,今年计划出台30项屠宰行业标准,目前已颁布8项,报批3项.截至目前,全国已淘汰2,556家屠宰企业,责令3,441家不达标企业限期整改.

**中国石油报**

--中国石油天然气集团公司总经理蒋洁敏访问台湾中油公司,期间中国石油海外勘探开发公司与台湾中油海外石油及投资公司就《尼日尔阿加德姆(Agadem)矿区工作权益转让协议》举行签字仪式.

**证券时报**

--科技部等八部门联合提出金融支持科技型企业发展的扶植政策,引导创业投资机构向科技中小企业投资,银行等金融机构加大对科技型中小企信贷支持.鼓励银行金融机构与非银行金融机构合作,形成科技小额贷款公司、创投机构、融资租赁公司、担保公司、银行专营机构等集成互补的创新机制.

**每日经济新闻**

--据网易财经统计的《铁道部拖欠上市公司账款单》,铁道部尚未偿付36家上市公司应收账款.据最新财报,该36家与高铁相关上市公司应收账款合计2,491亿元人民币,其中主要应收账款来自铁道部.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 苏丹/刘昕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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