《中国报摘》--其他报纸重要消息11月3日(II)

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
**经济参考报**
--科技部正在和财政部加紧协商,有望扩大科技型中小企业创业投资引导基金规模,扩容後拉动效应将应远超百亿.此外,以拨款资助、贷款贴息和资本投入为主要方式的科技型中小企业技术创新基金,有望在"十二五"翻番.
**国际商报**
--商务部拟出台多项屠宰行业标准,该部市场秩序司副巡视员李振中透露,今年计划出台30项屠宰行业标准,目前已颁布8项,报批3项.截至目前,全国已淘汰2,556家屠宰企业,责令3,441家不达标企业限期整改.
**中国石油报**
--中国石油天然气集团公司总经理蒋洁敏访问台湾中油公司,期间中国石油海外勘探开发公司与台湾中油海外石油及投资公司就《尼日尔阿加德姆(Agadem)矿区工作权益转让协议》举行签字仪式.
**证券时报**
--科技部等八部门联合提出金融支持科技型企业发展的扶植政策,引导创业投资机构向科技中小企业投资,银行等金融机构加大对科技型中小企信贷支持.鼓励银行金融机构与非银行金融机构合作,形成科技小额贷款公司、创投机构、融资租赁公司、担保公司、银行专营机构等集成互补的创新机制.
**每日经济新闻**
--据网易财经统计的《铁道部拖欠上市公司账款单》,铁道部尚未偿付36家上市公司应收账款.据最新财报,该36家与高铁相关上市公司应收账款合计2,491亿元人民币,其中主要应收账款来自铁道部.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 苏丹/刘昕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽