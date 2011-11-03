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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 10:14 BJT

〔中国新债〕广东温氏食品集团下周四将发行4亿元中期票据,期限三年

路透上海11月3日电---中国广东温氏食品集团有限公司周四公告称,将于下周四(10日)在银行间债市

簿记建档发行4亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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广东温氏 11 4 3 11/10簿记建档 农业银行 AA 11/14 11/15

食品集团

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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