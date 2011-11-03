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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 10:24 BJT

《外汇动态》海外基金买盘和空头回补提振美元/韩元

0203GMT---海外基金买入美元/韩元KRW=KFTC,同时一些国内银行间投机客回补空头仓位.

美元/韩元上涨0.9%至1,132.2.

一些投机客出于对希腊的担忧,计划买入美元/韩元,但汇率料在1,135附近面临阻力.其9月至10月升势的50%费波纳奇回档位位于此水准附近.

"我曾对20国集团(G20)峰会寄予些许希望,但希腊呼吁对援助协议进行全民公投令希望消退,"一外资银行驻首尔的高级交易员称.

他并表示,市场仓位似乎略微偏空,他将逢低买入.(完)

--编译 王兴亚;审校 龚芳

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