修正:《Russell专栏》若人人乐见油价低于100美元,为何价格仍在100之上?

(更正标题以澄清语意)

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 兰秀娟/洪曦/石冠兰/龚芳

路透新加坡11月2日电---新加坡国际能源周(SIEW)上达成以下共识:生产国和消费国都乐见亚洲原油价格介于每桶80-100美元.

听起来真棒,但存在一个小问题,即该地区指标原油价格已处于每桶100美元上方,而且即使是在欧洲局势混沌且全球经济放缓的情况下,油价依然几乎没有下降的迹象.

亚洲主要指标原油--迪拜原油<0#DUBSGSW>价格为每桶103.18美元,而且自2月以来一直处于100美元上方,仅在上月初出现过微跌.

另一个对亚洲来说颇为重要的指标原油--布兰特原油LCoc1交投于每桶109美元附近,而且像迪拜原油一样,自2月以来一直至少在100美元,结算价仅在10月中有一次低于过100美元.

这两种原油均有望创下有记录以来的最高年平均价,尽管欧洲主权债务危机持续不散、美国经济成长乏力及亚洲经济增长引擎--中国增速温和放缓,使得全球经济前景变得更加不明朗.

国际能源署(IEA)副执行干事Richard Jones在SIEW接受路透采访时表示,油价处于每桶100美元之上,会对全球经济构成威胁,而且已经在产生影响.SIEW是在亚洲石油交易中心--新加坡举行的一场高端盛会.

Jones称,如果国家的石油支出占国内生产总值(GDP)的比例达到5%,就会开始损及经济成长.他还指出,2008年金融危机及後续衰退的前前後後,就出现了类似情况.

或许目前全球的情况并不像2008年时那样糟糕,但毫无疑问的是,全球经济放缓的可能性已经增加,这从美国明富环球(MF Global)MF.NMFGLQ.PK申请破产保护中可见一斑.

即使是石油生产国也乐于看到油价低于当前水平.阿拉伯联合酋长国石油部长哈米利在参加SIEW时表示,每桶80-100美元是他所偏好的价格区间.

自6月石油输出国组织(OPEC)会议以来,这是首个主要海湾生产国就价格应处水平所作的表示.当时OPEC成员国在是否应提升产量以遏制价格的问题上,未能达成一致.

Petroleo Brasileiro(PETR4.SA)执行长Jose Gabrielli也表达了油价应在每桶100美元以下的观点.他表示,乐见油价在80-95美元区间内波动.

那麽,为什麽在没人希望或需要油价高于每桶100美元时,它却仍在100美元以上呢?

由于利比亚和北海供给中断,布兰特原油价格无疑存在溢价,但是市场看似"供给充足",像沙特阿拉伯等生产国倾向于这样形容.

从需求面来看,尽管需求仍在增长,但国际能源署(IEA)和其他机构已逐渐下调预估,认为发达国家需求增长料将停滞,而增长将主要来自中东和亚洲地区.

油价在每桶100美元上方的原因也许就在于此.

2012年中国石油需求预计将成长6%,或每天60万桶.

尽管这只是2010年需求增长幅度的一半,但也足以令全球原油市场更可能面对供给紧张,而非供给过度.

浏览中国原油需求图表,请点选(r.reuters.com/ref44s)

浏览路透原油价格调查图表,请点选(link.reuters.com/zyh64s)

如果把印度也算进来,那麽中印两国在接下来的一年到一年半将有约150万桶/日的新炼油产能就位.

这些新炼厂闲置的可能性很小,意味着随着这些工厂产能提升并建设商用库存,原油需求将更高.

当然,亚洲需求提高或被其他地方需求降低所抵消,特别是如果新增炼油产能是面向出口而非国内需求.

如果希望油价降至100美元下方,那麽有三种方式可以实现.

第一是欧洲弱国无序违约引发新一轮全球衰退,第二是供应大幅增长,第三是通过终止燃油补贴来降低亚洲需求.

这当中,第一种的可能性最大,但可能仍非基础情形.

第二种情况非常不可能,至少在价格升至每桶120美元之前不可能,甚至今年中期的确如此,但OPEC仍未同意提升产量.

大家最为乐见的是第三种情况,但即使中长期而言有这个必要性,短期内也不太可能实现.

印度及中国等部份亚洲国家的油品定价机制已更为贴近市场,但亚洲几乎没有几个国家完全与国际油价接轨.

亚洲燃油补贴措施终究将难以为继,但政界人士很难予以撤除,因为民众已习于较低廉的燃油,而不明了提供补贴所付出的机会成本.

看来随着亚洲变得更加富裕,燃油补贴的主要受惠者为新兴的中产阶级,他们拥有汽车且较穷人持有更多电器用品.

由此观之,撤除补贴甚或课徵燃油税将合乎情理,特别是政府省下来的岁收可以用来救济真正的穷人.

但目前而言,亚洲经济快速成长及燃油补贴,足以维持油价在每桶100美元上方,而我们可能只得接受这个事实.

别忘了,倘若油价果真跌至100美元下方,则或会是因为全球经济再度走下坡路;与其这样,还不如让油价昂贵一点.(完)