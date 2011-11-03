〔路透调查〕英国央行料将继续扩大刺激计划规模,以应对欧洲衰退风险

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透伦敦11月2日电---路透调查访问的大多数分析师预计,欧洲面临的衰退风险逼近,将迫使英国央行在上月决定增加750亿英镑的基础上,继续扩大刺激计划规模.
英国经济处于危险境地.除了与似乎将再陷衰退的欧元区紧密联系之外,英国还正遭受本国政府大幅减支及失业增加的痛楚.
这些都促使英国央行决策者在上月决定,将量化宽松计划规模扩大至2,750亿英镑(约合4,400亿美元),但扩容可能并未结束.
本周路透调查访问的52名分析师中,有44名表示,英国央行将向经济注入更多资金,而根据他们的预估中值,量化宽松规模料达3,250亿英镑.一名受访者预计,规模将达5,000亿英镑.
"虽然我们仍不确信量化宽松举措能否明显刺激经济活动,但这是英国央行仅存的少数政策工具之一,因此我们预计英国央行会采取进一步行动,"德国商业银行的英国分析师Peter Dixon称.
几位受访者表示,英国央行可能将在明年第一季宣布又一轮资产购买计划.该计划将主要购买银行所持英国政府公债.
与上次调查报告一样,此次调查亦显示,英国央行料至少到2013年,都将维持指标利率在0.5%的纪录低位.(完)
--编译 许娜;审校 丁琦
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