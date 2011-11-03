《Home专栏》Grasberg铜矿罢工为铜市笼罩一层长久的阴影

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 许娜/蔡美珍

路透伦敦11月2日电---印尼Grasberg铜矿罢工目前进入第七周.矿场已停产,大股东及运营商Freeport McMoRan(FCX.N)上周亦宣布部分遭遇不可抗力.

公司管理层与工会的谈判陷入僵局,後者寻求获得与Freeport在世界其它地区的工人同等的薪酬.

设置路障和破坏重要的基础设施使得暴力活动升级,已有六人在其中丧生,巴布亚省长期酝酿的分裂主义情绪也被点燃.

其它任何时候,有关Grasberg的消息都会引起全球铜交易商的关注.

但是,这次受关注的程度却远不及往常,甚至是在像铜市这样承受供应短缺压力的市场,供应面消息的影响也已被环绕欧元区未来的宏观面忧虑所冲淡.

此外,当前铜市已对供应中断消息有所厌倦.

今年以来,罢工活动犹如雨後春笋般此起彼伏,因工会寻求在高价产生的暴利中获得更多份额.即使9月出现大跌,铜价仍处于史上极高水准.

Grasberg铜矿并非唯一一个陷入罢工泥潭的矿场.Freeport旗下另一家位于秘鲁的Cerro Verde矿场也已罢工一个多月.

但是,Grasberg碰巧是全球第二大铜矿.去年铜精矿产量略高于60万吨,占全球产量约3.75%.

罢工持续的时间长度及产量所受影响的严重程度,将对市场造成影响.问题只是影响程度有多大,以及受影响时间有多长罢了.

欲浏览Freeport相关数据,请点击:(link.reuters.com/sum93s)

**重创产量**

Freeport周二发布有关罢工事件对产量影响的最新情况.情势混沌不明的程度堪比矿场里的泥坑.

根据Freeport的说法,10月平均每日选矿作业12万吨,较目标值每日17.5万吨低30%多一点.

Freeport原本计划第四季每日生产约200万磅铜精矿.10月损失的产量约为1,900万磅,等于约8,600吨铜精矿.

考虑到Grasberg矿场正处于1990年开始生产以来最严重的罢工事件,这个数字看起不算太糟,不是吗?

不过这个数字有三个重要陷阱.

首先,这场罢工从第四季起点10月以前就开始.9月15日开始罢工,而更早之前,还有一场"警告性"罢工,对第三季产量的影响大约是7,000万磅(31,750吨)铜精矿.

其次,Freeport的第四季目标已经是经过降低,反映罢工事件持续的因素.

例如,每日17.5万吨选矿作业量,大概只有"正常"水准的75%.在"正常"水准下,假设矿砂品位目标不变,铜精矿产量应该可以高于每日260万磅.

由此重新计算一下,与如果没有罢工事件的情况相比,10月铜精矿产量少了约18,000吨.

第三点,也是最重要的一点,目前Grasberg矿场每日选矿作业量挂零,而且从10月22日以来一直如此.

这是因为将铜精矿由矿场输往港口的管道遭人破坏.Freeport表示,假设能够接触到受损管线的重要部分,预计需要大约一个月的时间才能修复,但是目前因为道路遭封闭,Freeport无法前往修复.

如果没有管道输送铜精矿,生产铜精矿也是徒劳无功.

如果没有选矿作业,是否值得花功夫开采更多矿石,也是一个问题,即使是以Freeport目前已经降低的开采速度.

简而言之,现在Grasberg矿场让铜市每天少了大约1,200吨铜精矿,而且情况将会持续下去,直到铜精矿恢复由矿场运到港口.

**重创市场**

这批流失的产量,刚好击中铜供应链最脆弱的一环.

根据国际铜业研究组织(ICSG)的资料,今年1-7月全球铜矿产量只比去年同期高出0.1%,也就是增加27,000吨.

今年全球铜供应量原本预估会增加约100万吨.

当然,只要对铜矿供应有点了解的人,绝不会对这种预估照单全收.所有分析师现在都会在计算预估值的时候,保留一些弹性空间给无法预期的干扰因素,像是Grasberg的罢工事件.

例如,麦格理银行的研究人员原本将增幅预估砍掉了70万吨,对于罢工、矿石品位变化、及技术面问题影响产量的程度,采取非常保守的估计.

上个月,根据陆续取得的第三季营运资料,麦格理将铜矿产量增幅预估调降到只有10万吨.随着Grasberg罢工每延长一天,这个预估还会一降再降.

铜精矿市场也跟着趋于紧俏.现货处理费用目前每吨略高于40美元,精炼费用每磅4.0美分.

2011年供货合约的处理/精炼费用为每吨56美元及每磅5.6美分,2011年下半年合约则为85美元及8.5美分.

Grasberg的产量损失,将是冶炼厂与矿商谈判2012年合约的一大焦点.冶炼厂摆明要拿到比2011年合约更好条件的企图,看起来是过于乐观了.

原料冲击变成精炼金属冲击也只是迟早的问题.Grasberg产量损失确实可能快速波及供应链,因为Grasberg一部分产量直接供应年产能30万吨的冶炼厂PT Smelting,这座治炼厂基本上就是完全与Grasberg一贯化作业.

别忘了,Grasberg损失产量的同时,废铜供应也在减少,而全球最大铜消费国--中国也重回国际市场,而且显性库存正在下滑.

**长期打击?**

就算罢工事件明天落幕,它的阴影仍会残留好几个月,甚至很可能延续好几年.

在现役矿场之中,Grasberg所拥有的铜储藏量最大,也就是说,它将长久位居全球供应核心地位.

这次罢工事件的暴力色彩,以及它与印尼巴布亚省独立运动的挂钩关系,意味着未来矿场劳资关系必定受到影响.

邻国巴布亚新几内亚,就是矿场纠纷演变成血腥独立抗争下场的例子.

巴布亚新内亚的布根维尔岛矿场,曾是全球最大铜矿场之一.1980年代末期一连串小型事件,到1990年代变成全面性的独立战争.战争虽已结束,布根维尔岛矿场却仍没落关闭.

Grasberg并非布根维尔岛,但当地警方无法确定究竟是罢工人士还是分离主义份子在破坏设施及枪击,这个现象透露出产业与政治议题混杂的不祥预兆.

不过,至少铜市现在已经清楚知道,全球第二大铜矿处于一个政治压力紧绷的环境,这个铜矿20年的稳定劳资关系已经不复存在.(完)