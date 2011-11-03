〔中国数据〕10月非制造业PMI降至57.7,生产建设需求趋于回落--CFLP

路透北京11月3日电---中国物流与采购联合会(CFLP)发布数据,10月中国非制造业商务活动指数为57.7,比上月回落1.6,非制造业经济中消费性需求较为旺盛,但生产建设需求趋于回落.

CFLP新闻稿显示,10月中国非制造业PMI各单项指数中,新出口订单指数和供应商配送时间指数较上月小幅上升,其馀各指数的环比均呈现不同程度回落.非制造业价格指数环比降幅较明显,反映出通胀压力已明显缓解.

"虽然指数略显回落,但仍显示非制造业经济走势依然稳健.本月非制造业指数反映出市场结构性变化较为明显."CFLP副会长蔡进称.

他进一步指出,一方面,消费性需求较为旺盛,以零售业为主的消费性服务业继续活跃,成为当前市场需求增长的稳定器;另一方面,生产建设需求趋于回落,特别在铁路投资下滑的影响下,建筑业活动明显趋缓,其新订单指数降至临界点边缘,反映出後续需求增长乏力.

数据显示,新出口订单指数环比上升0.7个百分点,至50.4%.中间投入价格指数回落至55.7%,收费价格指数回落至50%以下.房地产业商务活动指数本月已回落至50%以下,预示着房地产开发投资将继续下滑.

由于没有合成指数,国际上通常用商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体情况,一般来说该指数达到50%以上,反映非制造业经济总体上升或增长;低于50%,反映非制造业经济下降或回落.

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成.

新出炉的中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI意外降至32个月最低点50.4,汇丰PMI指数10月终值则回升至51.0,重返50以上的扩张区间,但略低于之前的预览值.[ID:nCN1189112]

表1 各月非制造业采购经理指数(PMI):

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月

PMI 57.7 59.3 57.6 59.6 57.0 61.9 62.5 60.2 44.1 56.4 56.5 53.2 60.5 (完)

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