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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 10:44 BJT

〔中国新债〕浙江龙盛下周二将发行9亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月3日电---中国浙江龙盛集团股份有限公司(600352.SS)周四公告称,将于下周二(8日)

在银行间债市簿记建档发行9亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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浙江龙盛 24 9 12 11/8簿记建档 招商银行 AA 11/10 11/11

(600352.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

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