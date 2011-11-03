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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 10:56 BJT

〔中国新债〕新安股份下周四将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月3日电---中国浙江新安化工集团股份有限公司(600596.SS)周四公告称,将于

下周四(10日)在银行间债市簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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新安股份 12 2 12 11/10簿记建档 浦发银行 AA- 11/14 11/15

(600596.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

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