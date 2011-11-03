〔中国房地产〕中冶集团旗下企业拟转让一房产公司,挂牌价近18.4亿

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京11月3日电---中国冶金科工集团所属南京临江老城改造建设投资公司,拟转让南京长江国际航运中心开发建设有限公司100%股权及10.8亿元债权,在产权交易所的挂牌价格为近18.4亿元人民币.
北京产权交易所周三晚间刊登公告显示,意向受让方应为在中国境内注册成立合法存续的国有或国有控股企业,实收注册资本金及净资产均不低于4.5亿元.
此外,要求意向受让方应具有良好的资金实力和融资渠道,为了确保标的企业发展的资金来源,在正式提交本次项目的受让申请时,须提供近一个月内截止到同一时间的不低于33亿元以上银行自有资金证明.
南京长江国际航运中心开发建设有限公司经营项目包括房地产开发经营;销售自建商品房,物业管理,建筑材料销售等一般经营项目.(完)
更多详情,请点选北京产权交易所网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。