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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 11:33 BJT

〔中国房地产〕中冶集团旗下企业拟转让一房产公司,挂牌价近18.4亿

路透北京11月3日电---中国冶金科工集团所属南京临江老城改造建设投资公司,拟转让南京长江国际航运中心开发建设有限公司100%股权及10.8亿元债权,在产权交易所的挂牌价格为近18.4亿元人民币.

北京产权交易所周三晚间刊登公告显示,意向受让方应为在中国境内注册成立合法存续的国有或国有控股企业,实收注册资本金及净资产均不低于4.5亿元.

此外,要求意向受让方应具有良好的资金实力和融资渠道,为了确保标的企业发展的资金来源,在正式提交本次项目的受让申请时,须提供近一个月内截止到同一时间的不低于33亿元以上银行自有资金证明.

南京长江国际航运中心开发建设有限公司经营项目包括房地产开发经营;销售自建商品房,物业管理,建筑材料销售等一般经营项目.(完)

更多详情,请点选北京产权交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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