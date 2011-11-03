《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:全线扬升,希腊疑虑打压风险资产

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
IFR悉尼11月3日电---美元兑日圆以外亚洲货币全线走高,因市场在法国总统萨科齐的讲话後意识到,希腊公投战线将拖得很久,且基本不会带来正面进展.即使希腊投票决定留在欧元区与接受援助方案,事态也不过是退回到上周五,大家都仍将对欧洲金融稳定机构(EFSF)解决欧债问题的能力抱持怀疑.我们现在不过是被要求等到12月4/5日,再回到周一时的情况,事情只是在倒退.
这就不难理解为何市场人士选择退出,全线抛售风险资产.澳元兑美元是今日早间最大输家,该货币对期权人士被迫进入负gamma区域,而他们在上周卸除了全部的下档保护.
美元兑日圆以外亚币并未冒进,走势稳妥,美元兑坡元冲至1.2865,再次上看1.30.美元兑韩元一度升至1,135,虽有小幅回落,但仍守在1,130上方.人民币中间价强劲并未有所影响.(完)
--编译 隋芬;审校 张明钧
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路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽