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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 11:53 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:全线扬升,希腊疑虑打压风险资产

IFR悉尼11月3日电---美元兑日圆以外亚洲货币全线走高,因市场在法国总统萨科齐的讲话後意识到,希腊公投战线将拖得很久,且基本不会带来正面进展.即使希腊投票决定留在欧元区与接受援助方案,事态也不过是退回到上周五,大家都仍将对欧洲金融稳定机构(EFSF)解决欧债问题的能力抱持怀疑.我们现在不过是被要求等到12月4/5日,再回到周一时的情况,事情只是在倒退.

这就不难理解为何市场人士选择退出,全线抛售风险资产.澳元兑美元是今日早间最大输家,该货币对期权人士被迫进入负gamma区域,而他们在上周卸除了全部的下档保护.

美元兑日圆以外亚币并未冒进,走势稳妥,美元兑坡元冲至1.2865,再次上看1.30.美元兑韩元一度升至1,135,虽有小幅回落,但仍守在1,130上方.人民币中间价强劲并未有所影响.(完)

--编译 隋芬;审校 张明钧

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