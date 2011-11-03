〔中国汇市〕人民币兑美元早盘走升,受创新高的中间价带动

* 人民币兑美元早盘走升,受创新高中间价带动

* 然即期汇价距离交易区间下限不远

* 客盘购汇需求依然强烈

* 市场关注点转向欧洲央行和G20峰会

路透上海11月3日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周四早盘走升,受中间价创出汇改以来新高带动.然即期汇价距离由中间价计算出来的交易区间下限不远,表明客盘购汇需求依然强烈.

北京一位银行交易员称,"因为有套利空间在,所以很多机构把购汇放在境内,而到香港去结汇,这才导致了目前这种情况,并且很可能还要延续下去."

他表示,人民币中间价创出新高,等于直接上抬了即期汇价的交易区间.

北京时间11:10,人民币兑美元即期报6.3496元,较上日收盘6.3573元小涨.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3198元,为2005年汇改以来新高,上日中间价为6.3297元.按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3514元为今日人民币兑美元交易下限.

上述交易员并指出,相较国际市场,人民币兑美元走势相对独立."不是说欧债问题对人民币没有影响,但关键还看中国央行的态度,毕竟我们还不是完全市场化的."

北京时间11:12,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3745/85,上日尾盘为6.3690元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3950/00元,上日尾盘报6.3880元.

香港的离岸人民币与国内汇价存在套利空间,机构可在国内市场买入美元再到香港市场抛出以套利,这是近期购汇盘无视屡创新高的中间价而始终保持旺盛的重要原因之一.

亚洲汇市欧元周四在亚洲市场盘初紧守海外市场涨幅,因在20国集团(G20)峰会召开前,对希腊计划就债务援助方案进行全民公投引发的恐慌效应多少有些消褪.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议并未推出任何新措,仅称正考虑扩大购买抵押支持证券(MBS)以刺激举步维艰的经济复苏.市场焦点随後转向即将召开的欧洲央行会议.[FRX/CN]

欧洲央行也将在周四举行会议,周五美国将公布重要的就业数据.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)