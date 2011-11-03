〔中国债市动态〕现券收益率再下一城,受国开行新债结果推动

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透上海11月3日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率跌势不改.稍早招标的国开行五年期新债中标利率远低于市场预期,带动现券应声走强,部分相近期限金融债收益率下滑逾5个基点(bp).
"国开这个债确实招的挺低的,双边(报价)马上就调下来了,国债7年、10年的早上成交(收益率)还上了点,现在看跌了有2-3个点了,"北京一银行交易员称.
业内人士透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期固息金融债,中标利率为4.00%,明显低于4.11%的市场预测均值;认购倍数约为2.04倍.[ID:nCN1191632]
上述交易员并指出,目前看债市的整体环境比较有利,政策预期向好,资金面也基本维持宽松格局,现券中短期走势依然看好.
银行间市场周四回购利率CNREPO=CFXS继续下行,但跌幅渐敛.央行本周公开市场并未进行正回购操作,仅例行招标少量央票,从而向市场净投放资金,使得流动性依然呈宽松态势,回购利率还有下行空间.[CN/CN]
剩馀期限约4.7年的农发行固息债110412券最新双边报价CN110412=CFXM在4.06%/3.99%,上日尾盘为4.12%/4.05%.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽