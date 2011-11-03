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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 11:45 BJT

〔中国债市动态〕现券收益率再下一城,受国开行新债结果推动

路透上海11月3日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率跌势不改.稍早招标的国开行五年期新债中标利率远低于市场预期,带动现券应声走强,部分相近期限金融债收益率下滑逾5个基点(bp).

"国开这个债确实招的挺低的,双边(报价)马上就调下来了,国债7年、10年的早上成交(收益率)还上了点,现在看跌了有2-3个点了,"北京一银行交易员称.

业内人士透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期固息金融债,中标利率为4.00%,明显低于4.11%的市场预测均值;认购倍数约为2.04倍.[ID:nCN1191632]

上述交易员并指出,目前看债市的整体环境比较有利,政策预期向好,资金面也基本维持宽松格局,现券中短期走势依然看好.

银行间市场周四回购利率CNREPO=CFXS继续下行,但跌幅渐敛.央行本周公开市场并未进行正回购操作,仅例行招标少量央票,从而向市场净投放资金,使得流动性依然呈宽松态势,回购利率还有下行空间.[CN/CN]

剩馀期限约4.7年的农发行固息债110412券最新双边报价CN110412=CFXM在4.06%/3.99%,上日尾盘为4.12%/4.05%.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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