《中国公开市场分析》投放近千亿显政策松绑迹象,到期量渐少或启逆回购

* 本周净投放资金960亿元,流动性愈显宽松

* 紧缩货币政策显局部松绑迹象

* 年内到期资金渐少,央行或启逆回购平衡

* 央票发行收益率料继续持平

路透上海11月3日电---中国宏观政策进行微调和预调的基调正逐步获确认.本周在资金面并不紧张的背景下,央行仍净投放近千亿流动性,显示货币政策局部松绑的迹象,推测年内资金面或将逐渐呈现适度偏宽的特征.

交易员并表示,鉴于公开市场年内到期资金逐渐减少,未来投放力度有限,央行可能12月前後启动逆回购,保障银行体系对资金的需求;此外,考虑到央票发行收益率的变动往往是利率调整指标,在货币政策短期内尚难全面转向的情况下,央票收益率或将维持目前水平.

"这周到期量有1,000多亿,还是很多的,但央行没有做正回购,我们挺奇怪"华东一银行交易员认为."(货币政策)加速放松的迹象越来越明显了."

中国国务院上周六召开常务会议,要继续采取有力措施稳定物价总水平,但同时也重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1184592]

上述交易员指出,10月PMICNPMIB=ECI显示经济增长速度放缓的风险,政府已经确定宏观紧缩政策微调的基调,本周公开市场投放资金近千亿,进一步证实货币政策存在局部松绑的可能,料年内剩馀时间不仅信贷规模可能放松,流动性也可能是适度偏宽,以支持实体经济对资金的需求.

中国证券报本周援引银行业人士透露,截至10月27日,中国四大国有银行10月新增贷款规模约为1,400多亿元人民币.货币政策微调背景下,预计全年新增贷款将在7.5万亿元左右.这意味着,四季度信贷政策有望保持相对宽松.[ID:nCN1191356]

中国物流与采购联合会(CFLP)公布的10月官方PMICNPMIB=ECI降至50.4,低于路透调查中值51.6.更集中反映中小企业信心的汇丰(HSBC)PMI指数10月终值回升至51.0,重返50以上扩张区间,但略低于上周的预览值.[ID:nCN1189112]

**资金到期量渐小,央行或启逆回购平衡**

据路透统计显示,中国央行公开市场11月央票和正回购到期量合计将达3,250亿元人民币,但主要集中在前两周;进入12月份後,央票到期量锐减至150亿元,而正回购目前看也仅有100亿元.

"央票和正回购到期量减小,也很麻烦,主要是资金投放途径受阻."上海一券商分析师指出."未来央行可能更多依靠逆回购来弥补."

他并认为,在公开市场到期量偏少的情况下,央行要维持流动性的宽松,只能倚仗逆回购工具,下调存款准备金率目前尚不具备基础;而考虑到今年春节时点偏早,银行备付需求提前,料进入11月下旬後,央行就可能开始频繁启动逆回购投放资金,并有望持续到明年1月份.

央行今日稍早招标的10亿元三个月期央票,中标收益率持平于上周的3.1618%.另外,今日未进行正回购操作.中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期品种最新收益率报3.2692%.

上述分析师并指出,虽然货币政策出现局部松绑的特征,但也仅限于流动性宽松,在居民消费价格指数(CPI)的增速没有回落到3%附近的情况下,央行货币政策全面转向的可能性甚微,料近期央票收益率仍将维持在目前水平.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定.

央行已经连续两周公开市场净回笼资金,上周回笼金额为190亿元;此前则连续12周净投放,累计投放金额5,840亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 10

正回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 520

正回购到期 550

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净投放 960 (完)