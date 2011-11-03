〔中国金融〕华融资产拟转让温州银行约7%股份,挂牌价格4.2亿元

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透北京11月3日电---中国华融资产管理公司拟转让温州银行股份有限公司7.09%股份,在产权交易所的挂牌价格4.2亿元人民币.
周四刊登在天津产权交易中心的公告显示,华融资产管理公司和温州市财政局,并列为温州银行第一大股东,均持有7.09%股权.
数据显示,2010年度,温州银行实现净利润4.9亿元,营业收入达16.3亿元;今年上半年,公司上述两项财务指标分别为3.3亿元和17.1亿元.
温州银行官方网站显示,温州银行是目前温州规模最大的股份制商业银行,资本总额超42亿元,全辖66家营业网点(含总行营业部),员工2,400余人.(完)
更多详情,请点选天津产权交易中心网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽