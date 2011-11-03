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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 11:41 BJT

〔中国金融〕华融资产拟转让温州银行约7%股份,挂牌价格4.2亿元

路透北京11月3日电---中国华融资产管理公司拟转让温州银行股份有限公司7.09%股份,在产权交易所的挂牌价格4.2亿元人民币.

周四刊登在天津产权交易中心的公告显示,华融资产管理公司和温州市财政局,并列为温州银行第一大股东,均持有7.09%股权.

数据显示,2010年度,温州银行实现净利润4.9亿元,营业收入达16.3亿元;今年上半年,公司上述两项财务指标分别为3.3亿元和17.1亿元.

温州银行官方网站显示,温州银行是目前温州规模最大的股份制商业银行,资本总额超42亿元,全辖66家营业网点(含总行营业部),员工2,400余人.(完)

更多详情,请点选天津产权交易中心网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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