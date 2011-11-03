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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 11:48 BJT

《中国公开市场正回购未到期一览表》--11月3日

累计未到期馀额:1,970亿元人民币

到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)

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2011/11/8 28 2.80 400

11/10 91 3.08 300

11/15 28 2.80 300

11/17 91 3.16 90

11/22 28 2.80 450

11/24 91 3.16 30

当月累计: 1,570

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12/15 91 3.16 100

当月累计: 100

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2012/1/12 91 3.16 300

当月累计: 300 (完)

--发稿 曲伟治; 审校 曹巍浩/边竞

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