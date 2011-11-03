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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 11:50 BJT

〔背景资料〕中国人民银行四季度公开市场操作一览表

1.以下为中国人民银行2011年第四季度所发行的央行票据总额和各期收益率:

日期 发行量 三个月期(%) 一年期(%) 三年期(%) 预估值

(亿元人民币)

11/3 10 3.1618 -- -- 持平于3.1618%

11/1 100 -- 3.5840 -- 持平于3.5840%

10/27 10 3.1618 -- -- 持平于3.1618%

10/25 190 -- 3.5840 -- 持平于3.5840%

10/20 200 -- -- 3.96 持平于3.97%

10/20 10 3.1618 -- -- 持平于3.1618%

10/18 100 -- 3.5840 -- 持平于3.5840%

10/13 200 -- -- 3.97 持平于3.97%

10/13 70 3.1618 -- -- 持平于3.1618%

10/11 100 -- 3.5840 -- 持平于3.5840%

===============================================================================

2.以下为央行第四季度所进行的正回购操作总额和各期利率

日期 招标量 七天期(%) 28天期(%) 91天期(%)

(亿元人民币)

10/25 450 -- 2.80 --

10/25 550 2.70 -- --

10/18 300 -- 2.80 --

10/18 600 2.70 -- --

10/13 300 -- -- 3.16

10/11 400 -- 2.80 --

10/11 500 2.70 -- --

注: 浏览央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1994427]

央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1131508]

央行2011年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1713699]

央行2010年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1519379](完)

--整理 曲伟治; 审校 曹巍浩/边竞

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