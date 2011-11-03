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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 11:44 BJT

〔亚洲汇市〕欧元走低,希腊公投引发疑虑

* 希腊重新成为关注焦点,此前美联储没有意外之举

* 希腊总理称公投将于12月4-5日左右举行

* 梅克尔和萨克奇称,在希腊决定是否继续留在欧元区之前不会提供更多援助

* 选择权相关资金流动打压澳元

路透新加坡11月3日电---欧元周四在亚洲市场走低,回到三周低点.希腊计划就债务援助方案进行全民公投引发恐慌,市场人士认为欧元未来几个月可能进一步下跌.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议并未推出任何新措,仅称正考虑扩大购买抵押支持证券(MBS)以刺激举步维艰的经济复苏.市场焦点随後转向希腊,导致欧元回落.

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