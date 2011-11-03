版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 12:01 BJT

〔中国货币市场〕回购利率续跌,央行净投放助流动性保持宽裕(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月3日电---中国银行间市场周四早盘回购利率CNREPO=CFXS继续下行,但跌幅渐敛.央行本周公开市场并未进行正回购操作,仅例行招标少量央票,从而向市场净投放资金,使得流动性依然呈宽松态势,回购利率料还有下行空间.

"(资金面)依旧很宽松,我今天借了很多跨缴款日的钱,很容易借啊,今天很多人大量在出7天以上的资金."华南一银行交易员称.

中国人民银行稍早招标发行的10亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第10周持平于3.1618%,周二则发行了100亿元一年期央票,全周并未进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放960亿元.[CN/MMTCN]

交易员并指出,虽然除了准备金缴款外,近期并没有更多令流动性趋紧的影响因素,但回购利率也已经累积了较大的下行幅度,预计再小幅走低就将找到稳定均衡的运行区间.

金融机构一般于每月的5日、15日、25日上缴存款准备金,本月5日因适逢周末将顺延至下周一(7日).而考虑到上月末银行冲存款的因素,月初首次缴存金额可能较大.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

=====================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1091 3.1125 -0.34

七天CN7DRP=CFXS 3.4130 3.7106 -29.76

14天CN14DRP=CFXS 3.7473 3.8130 -6.57

---------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1061 3.1057 +0.04

七天CHICNY7D=CFXS 3.4523 3.7152 -26.29

====================================================================

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1100 3.1300 -2.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4000 3.7200 -32.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.7400 3.7900 -5.00

--------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0900 3.0964 -0.64

七天SHICNYSWD= 3.3975 3.6958 -29.83

三个月SHICNY3MD= 5.7017 5.7033 -0.16

====================================================================(完)

--发稿 曾菱; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐