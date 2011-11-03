〔中国货币市场〕回购利率续跌,央行净投放助流动性保持宽裕(更新版)

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海11月3日电---中国银行间市场周四早盘回购利率CNREPO=CFXS继续下行,但跌幅渐敛.央行本周公开市场并未进行正回购操作,仅例行招标少量央票,从而向市场净投放资金,使得流动性依然呈宽松态势,回购利率料还有下行空间.
"(资金面)依旧很宽松,我今天借了很多跨缴款日的钱,很容易借啊,今天很多人大量在出7天以上的资金."华南一银行交易员称.
中国人民银行稍早招标发行的10亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第10周持平于3.1618%,周二则发行了100亿元一年期央票,全周并未进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放960亿元.[CN/MMTCN]
交易员并指出,虽然除了准备金缴款外,近期并没有更多令流动性趋紧的影响因素,但回购利率也已经累积了较大的下行幅度,预计再小幅走低就将找到稳定均衡的运行区间.
金融机构一般于每月的5日、15日、25日上缴存款准备金,本月5日因适逢周末将顺延至下周一(7日).而考虑到上月末银行冲存款的因素,月初首次缴存金额可能较大.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1091 3.1125 -0.34
七天CN7DRP=CFXS 3.4130 3.7106 -29.76
14天CN14DRP=CFXS 3.7473 3.8130 -6.57
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1061 3.1057 +0.04
七天CHICNY7D=CFXS 3.4523 3.7152 -26.29
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1100 3.1300 -2.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4000 3.7200 -32.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.7400 3.7900 -5.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.0900 3.0964 -0.64
七天SHICNYSWD= 3.3975 3.6958 -29.83
三个月SHICNY3MD= 5.7017 5.7033 -0.16
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--发稿 曾菱; 审校 曾祥进
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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