〔中国电力〕国家电网称正协商主辅分离,涉及移交848亿元辅业资产

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京11月3日电---中国国家电网周四表示,电网主辅分离正在稳步推进,目前公司正与新组建的两大辅业集团协商办理分离国有产权划转移交工作.涉及移交的辅业资产总额约848亿元人民币,净资产约115亿元.
今年9月29日,国家电网与新建的中国电力建设集团有限公司(中国电建)和中国能源建设集团有限公司(中国能建)签署协议,将其有关区域、省级电力公司所属121户辅业单位的生产经营、安全生产、干部及组织关系等管理权责移交给新集团.[ID:nCN1995031]
据国家电网今日公布的关于电网主辅分离事项的说明,山东、四川等12个省份的53户辅业单位移交中国电建管理,山西、陜西等11个省份的68户辅业单位移交给中国能建.
说明并称,移交的辅业单位资产总额和净资产最终数据以国资委审批为准.
分离企业国有产权划转移交工作涉及的程序包括,协商签订国有产权无偿划转协议、上报国资委审批等,国家电网将根据工作进展情况及时披露.
国资委在今年4月明确,主辅分离,即将国家电网和南方电网中省级(区域)公司所属的勘测设计,火电、水电施工和电力修造企业等辅业单位分离,与中国电力工程顾问集团、中国水电工程顾问集团公司、中国水利水电建设集团公司、中国葛洲坝集团公司四家中央电力设计施工企业重组,组建两家设计施工业务一体化的综合性电力建设集团.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。