《美国FED焦点》楼市状况是决定美国经济能否强劲复苏的关键

美国联邦储备理事会(美联储,FED)和政府官员重新强调要让楼市重现生机,反映指望通过良性房屋市场支撑美国经济,将有一段很长的路要走.

"房屋市场是很重要的领域,"他在政策会议後的记者会上说到,"楼市问题是我国经济未能快速复苏的一个主要原因."