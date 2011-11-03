《美国FED焦点》楼市状况是决定美国经济能否强劲复苏的关键

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
* 重新聚焦房屋市场,关注核心问题
* 贝南克:购买抵押贷款支持债券是"可行"选项
* 房屋市场成长能惠及其它经济领域
* 全美有750万个家庭处于止赎或拖欠贷款
路透华盛顿11月3日电---说到美国经济,所有话题都得回到房屋市场.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)和政府官员重新强调要让楼市重现生机,反映指望通过良性房屋市场支撑美国经济,将有一段很长的路要走.
美联储主席贝南克周三称,美联储在考虑买入更多抵押贷款支持债券,扶助美国经济走上更稳健的增长轨道.
"房屋市场是很重要的领域,"他在政策会议後的记者会上说到,"楼市问题是我国经济未能快速复苏的一个主要原因."
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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