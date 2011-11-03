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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 12:41 BJT

《企业看点》--11月3日财务活动报导摘要

路透11月3日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 巴西当地报纸周三报导,百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)击败其他国际同业对手,将收购巴西最大的饼乾生产商Mabel,以此在该国快速增长的消费市场进行扩张.[ID:nN1E7A106G]

* 香港南华早报周四报导称,中国光大银行(601818.SS)已重新启动在香港上市的计划,以便在中国大陆货币政策变化的情况下满足资本要求.[ID:nCN1194662](完)

--编译 洪曦;审校 王冠中

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