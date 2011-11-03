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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 12:53 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下挫,此前欧盟对希腊发出最後通牒

路透惠灵顿/悉尼11月3日电---澳元与新西兰元周四大幅回落,之前德法领导人告诉希腊,在该国决定是否继续留在欧元区之前不会再得到一分钱的纾困资金.

澳元兑美元AUD=D4下跌近0.01美元至1.0246.

市场惟恐希腊计划进行的全民公投若否决援助协议,将导致该国出现无序违约,从而损及欧洲银行业,冲击全球金融体系.

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