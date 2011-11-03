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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 13:00 BJT

〔菲律宾经济〕央行称当前政策适当,但准备好在必要时刺激经济

路透马尼拉11月3日电---菲律宾央行周四表示,其认为无需调整货币政策,即便欧美经济前景恶化;不过央行已准备好在必要时采取措施刺激经济.

菲律宾央行在10月连续第四次维持指标利率在4.5%不变,多数分析师预计该央行至少在2012年初之前都会按兵不动.

"无论是货币政策还是财政政策,我们都还有调整空间来帮助刺激国内经济增长,我们还拥有强健的外部形势和稳定的银行系统,应能帮助缓和外部因素对国内经济的冲击."央行总裁泰谭柯在发给路透的一封邮件中指出.

"目前货币政策适宜,不过央行会根据需要进行灵活调整."泰谭柯表示.

他称,尽管在两次强台风重创农业大省後,10月通胀率预计会上升,但政策应确保通胀继续可控.

该央行将在12月1日进行今年最後一次政策检视.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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