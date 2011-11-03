版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 13:05 BJT

〔标题新闻〕澳洲麦格理股票衍生品全球主管Steinberg已辞职,在职仅18个月--消息人士

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E7M30KX]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐